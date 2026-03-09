В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу возле магазина, его задержали

В воскресенье, 8 марта, на Прикарпатье произошел чрезвычайный инцидент. В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета возле продуктового магазина.

Злоумышленника оперативно задержали правоохранители. Об этом сообщает региональная полиция.

"В 19:01 на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Сорохтея в Ивано-Франковске, вблизи продуктового магазина, неизвестный совершил выстрелы", – говорится в сообщении правоохранителей.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и патрульные. Во время проверки информации полицейские установили, что между группой мужчин возник конфликт.

В ходе словесной перепалки один из участников, местный житель 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.

Правоохранители оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковского районного управления полиции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, в Шевченковском районе Львова произошла стрельба. Известно об одном раненом мужчине.

Кроме того, в Хмельницком в субботу, 7 марта произошла стрельба в одном из микрорайонов города. В 22:20 часов один из военнослужащих ВСУ устроил стрельбу по двору многоэтажки на улице Гаевой.

Как сообщал в Луцке мужчина открыл огонь в сторону сотрудников территориального центра комплектования. Нападавшего удалось оперативно обезоружить нападающего и передать полицейским, а в результате инцидента никто не пострадал .

