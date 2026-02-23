В Хмельницкой области в результате взрыва в доме погиб 10-летний мальчик, пострадала его мать: детали трагедии. Фото

В Хмельницкой области в результате взрыва в жилом доме погиб 10-летний мальчик, его мать получила травмы и находится в больнице. Происшествие произошло в селе Малая Кужеловка Дунаевецкой громады вечером 22 февраля.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и проверяют дом на наличие других опасных предметов. Об этом сообщили в Нацполиции.

По предварительным данным, мальчик играл гранатой, которая взорвалась в одной из комнат дома, где он находился вместе с 45-летней матерью.

На место происшествия прибыли медики скорой, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалисты и кинолог.

Медики пытались реанимировать ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой больницы.

Полиция обследовала дом и прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов и изъяла остатки гранаты для проведения экспертизы.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, в Оболонском районе во время конфликта взорвал в квартире гранату. В результате этого один человек погиб, двое травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Немешаево Киевской области патрульный полицейский применил табельное оружие против мужчины, который угрожал людям гранатой. Правонарушитель получил огнестрельные ранения, его госпитализировали.

