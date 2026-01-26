На Киевщине мужчина угрожал людям гранатой, полиция открыла огонь на поражение: все подробности

В поселке Немешаево Киевской области патрульный полицейский применил табельное оружие против мужчины, который угрожал людям гранатой. Правонарушитель получил огнестрельные ранения, его госпитализировали.

Видео дня

Об этом сообщила патрульная полиция. Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Что произошло

В понедельник, 26 января, в поселке Немешаево к патрульным полицейским обратились прохожие и сообщили, что на улице Центральной мужчина с предметом, похожим на гранату, угрожает применить боеприпас.

По указанному месту сразу прибыл наряд патрульной полиции. Правоохранители обнаружили мужчину, который действительно держал гранату в руках, угрожая ее разорвать.

На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских он реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас.

Чтобы защитить жизнь граждан и правоохранителей, инспектор патрульной полиции открыла огонь на поражение, применив табельное огнестрельное оружие.

Последствия для правонарушителя

В результате применения оружия патрульным правонарушитель получил огнестрельные ранения, его отправили в больницу. В полиции на момент публикации не уточнили, какие именно ранения получил злоумышленник и в каком состоянии находится.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также руководство Главного управления полиции и патрульной полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Действиям правонарушителя предоставят квалификацию после завершения первичного расследования, тогда же станет известно о возможном наказании.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине злоумышленник выстрелил из пистолета в прохожего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!