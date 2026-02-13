В Киеве на Оболони мужчина взорвал гранату в квартире: есть погибший и раненые. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, в Оболонском районе во время конфликта взорвал в квартире гранату. В результате один человек погиб, двое травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту начато досудебное расследование.

Взрыв на Оболони

По словам правоохранителей, происшествие произошло в пятницу, 13 февраля, около 2:00 часов в Оболонском районе Киева. Предварительно следователи установили, что 29-летний военнослужащий, который находится в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу. Там они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки.

"В дальнейшем во время внезапного конфликта, правонарушитель взорвал на кухне гранату Ф-1, в результате чего 45-летний владелец дома погиб на месте происшествия. Еще один гость – местного жителя 36 лет с ранениями тела был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

Патрульные полицейские и оперативники оперативно нашли и задержали злоумышленника. Последний получил осколочные ранения ноги и сейчас находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

По факту умышленного убийства, совершенного способом опасным для жизни многих лиц (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины), начато досудебное расследование. Задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос о содержании под стражей.

