В Хмельницкой области грузовик на скорости слетел в кювет и сбил насмерть пешехода

В воскресенье, 9 января, в Хмельницкой области, близ села Слободка-Кульчиевецкая Каменец-Подольского района произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Он съехал в кювет и опрокинулся на пешехода.

Как сообщает Depo.Хмельницкий со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Хмельницкой области, водитель грузовика не справился с управлением. Прибывшие на место аварии спасатели изъяли тело погибшего пешехода из-под сыпучего груза, перевозившего автомобиль.

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Отметим, согласно официальной статистике патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяча аварий, в которых погибли более 2,9 тысячи человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно.

Напомним, 9 января на трассе Киев – Чоп во Львовской области перевернулся большой пассажирский автобус с 19 людьми в салоне. К счастью, авария прошла без жертв, однако привела к значительной пробке. Водитель автобуса марки MAN не учел дорожную обстановку. В итоге транспортное средство наехало на отбойник и перевернулось на бок в снег.

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