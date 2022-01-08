На Прикарпатье столкнулись два авто, в ДТП погиб 5-месячный ребенок. Фото

В пятницу вечером, 7 января, в городе Коломыя в Ивано-Франковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей погиб младенец.

Девочке было всего пять месяцев. Об этом сообщили на странице Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Спасатели получили сообщение об инциденте в 18:55 и выехали по вызову на место происшествия. Выяснилось, что ДТП произошло на перекрестке дорог Р-24 "Татаров – Каменец-Подольский" и Н-10 "Стрый – Черновцы – Мамалыга". Там столкнулись два легковых транспортных средства.

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Трое взрослых в результате удара получили травмы, работники ГСЧС передали их медикам скорой, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.

Сами же чрезвычайники произвели отключение клемм автомобильного аккумулятора, чтобы избежать возгорания.

В пресс-службе ГУ НП в регионе сообщили, что предварительно установлено, что 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги на главную и не убедился в безопасности маневра. Так он допустил столкновение с автомобилем Peugeot Expert.

Toyota от удара отбросило в кювет. Погиб ребенок, который был в салоне этого транспортного средства, а водитель и пассажиры – женщина и пожилой мужчина – получили травмы. Гражданин, находившийся за рулем Peugeot, не пострадал. Оба автомобилиста были трезвые.

По факту аварии следователи уже начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области легковушка влетела в крышу жилого дома. Спасатели достали из автомобиля женщину, которая была за рулем.