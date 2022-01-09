На Львовщине автобус с туристами слетел с дороги и перевернулся: образовалась большая пробка. Фото

На трассе Киев – Чоп во Львовской области перевернулся большой пассажирский автобус с 19 людьми в салоне. К счастью, авария обошлась без жертв, в то же время привела к значительной пробке.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью возле села Дидилов. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные полиции в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель автобуса марки MAN не учел дорожную обстановку. В итоге транспортное средство наехало на отбойник и перевернулось на бок в снег.

Видео дня

На момент ДТП в автобусе находились 17 туристов и двое водителей. На место происшествия вызвали правоохранителей, спасателей и медиков.

В частности, там работало три кареты скорой помощи. Врачи осмотрели всех пассажиров и водителей – в госпитализации из них никто не нуждался.

На мужчину, который находился за рулем автобуса, составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП (ст. 124 КУоАП). Кроме того, был составлен и акт обследования трассы.

Отметим, что на момент аварии дорога была заснежена. А потом там образовалась огромная пробка, из-за чего последние 26 километров пути от Львова до Дидилова автомобилистам приходилось преодолевать в течение 28 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Московском проспекте в Харькове автобус на скорости сбил 50-летнюю женщину. От удара она скончалась на месте ДТП.