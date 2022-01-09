На Львовщине автобус с туристами слетел с дороги и перевернулся: образовалась большая пробка. Фото

Марина Лисничук
Расследования
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На Львовщине автобус с туристами слетел с дороги и перевернулся: образовалась большая пробка. Фото

На трассе Киев – Чоп во Львовской области перевернулся большой пассажирский автобус с 19 людьми в салоне. К счастью, авария обошлась без жертв, в то же время привела к значительной пробке.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью возле села Дидилов. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные полиции в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель автобуса марки MAN не учел дорожную обстановку. В итоге транспортное средство наехало на отбойник и перевернулось на бок в снег.

Авария на трассе Киев – Чоп во Львовской области
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На момент ДТП в автобусе находились 17 туристов и двое водителей. На место происшествия вызвали правоохранителей, спасателей и медиков.

Кадры с места ДТП

В частности, там работало три кареты скорой помощи. Врачи осмотрели всех пассажиров и водителей – в госпитализации из них никто не нуждался.

Пассажиры и водители автобуса после аварии в госпитализации не нуждались

На мужчину, который находился за рулем автобуса, составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП (ст. 124 КУоАП). Кроме того, был составлен и акт обследования трассы.

Авария произошла возле с. Дедилов на Львовщине

Отметим, что на момент аварии дорога была заснежена. А потом там образовалась огромная пробка, из-за чего последние 26 километров пути от Львова до Дидилова автомобилистам приходилось преодолевать в течение 28 минут.

На подъезде к селу Дидилов образовалась пробка

Как сообщал OBOZREVATEL, на Московском проспекте в Харькове автобус на скорости сбил 50-летнюю женщину. От удара она скончалась на месте ДТП.

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