В Черниговской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали 11 человек

В Черниговской области на автодороге М-02 Копти – Глухов – Бачевск произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Вследствие ДТП пострадали 11 человек.

В частности, столкновение произошло в воскресенье, 9 января, около 9 часов вечера вблизи села Городище, что в Нежинском районе. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вследствие аварии пострадали 11 человек, среди которых 11-летний ребенок. Для их деблокирования потребовалась помощь девяти спасателей и трех единиц техники ГСЧС.

Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести медики госпитализировали в лечебные учреждения.

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Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В воскресенье, 9 января, в Днепре пошел дождь, а из-за мороза улицы покрылись коркой льда. Погодные условия привели к множеству аварий и пробок на дорогах города.

На трассе Киев – Чоп во Львовской области перевернулся большой пассажирский автобус с 19 людьми в салоне. К счастью, авария обошлась без жертв, в то же время привела к значительной пробке.

В Ивано-Франковской области легковушка влетела в крышу жилого дома. Спасатели достали из автомобиля женщину, которая была за рулем.