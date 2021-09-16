В Херсоне бетонная плита рухнула на мужчину, его чудом удалось спасти. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
2,4 т.
В Херсоне бетонная плита рухнула на мужчину, его чудом удалось спасти. Видео

В четверг, 16 сентября, в Херсоне средь бела дня рухнула бетонная плита с одноэтажного здания. Под ее завалами оказался мужчина, который чудом выжил.

ЧП произошло в жилом микрорайоне на улице Черноморская. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, публикуя кадры с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что плита обвалились с одноэтажной пристройки возле многоквартирного дома. Судя по кускам бетона и кирпичей, разбившимся об асфальт, ее размер и вес были большими.

Кадры с места ЧП
Видео дня

"Обвалилась бетонная плита на человека… Он жив, кричит из под завала", – отметили очевидцы.

Куски бетона завалили человека

Спасатели ГУ ГСЧС в Херсонской области разобрали завалы и смогли достать пострадавшего. Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

ЧП произошло в районе улицы Черноморской

На месте ЧП также работали правоохранители, устанавливая обстоятельства несчастного случая. Отмечается, что рухнувшая бетонная плита держалась всего на двух швеллерах – они сгнили и произошло обрушение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на строительной площадке в Харькове 31 августа погиб 44-летний рабочий. На мужчину упала металлическая конструкция.

  • А 7 сентября в Голосеевском районе Киева на строительстве многоэтажного дома с высоты упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

УкраинаХерсонновости УкраиныГСЧСпострадали украинцы