В Херсоне бетонная плита рухнула на мужчину, его чудом удалось спасти. Видео

В четверг, 16 сентября, в Херсоне средь бела дня рухнула бетонная плита с одноэтажного здания. Под ее завалами оказался мужчина, который чудом выжил.

ЧП произошло в жилом микрорайоне на улице Черноморская. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, публикуя кадры с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что плита обвалились с одноэтажной пристройки возле многоквартирного дома. Судя по кускам бетона и кирпичей, разбившимся об асфальт, ее размер и вес были большими.

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"Обвалилась бетонная плита на человека… Он жив, кричит из под завала", – отметили очевидцы.

Спасатели ГУ ГСЧС в Херсонской области разобрали завалы и смогли достать пострадавшего. Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

На месте ЧП также работали правоохранители, устанавливая обстоятельства несчастного случая. Отмечается, что рухнувшая бетонная плита держалась всего на двух швеллерах – они сгнили и произошло обрушение.

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