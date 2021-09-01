В Харькове на стройке трагически погиб мужчина. Фото

На стройке в Харькове 31 августа погиб 44-летний рабочий. На мужчину упала металлическая конструкция.

О несчастье на производстве в полицию сообщили в 15:15 вторника. Об этом информирует сайт НПУ в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Трагический случай произошел на строительной площадке по улице Василия Стуса в городе. Полученные в результате падения тяжелой конструкции травмы привели к смерти мужчины на месте ЧП.

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Правоохранители начали расследование. Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним: на днях в селе Фонтанка Одесской области трагически погибли двое мужчин. Они устанавливали кондиционер на фасад многоэтажки и сорвались вниз с высоты третьего этажа.

Один из рабочих скончался на месте трагедии, другой в медучреждении. Погибшим было 45 и 53 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Червоноградском районе на Львовщине мужчина 32 лет перерезал себе шею болгаркой во время работы дома. Инструмент остановился в нескольких миллиметрах от сонной артерии.