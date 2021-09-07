В Киеве мужчина сорвался с высоты на стройке и погиб. Фото и детали трагедии

В Голосеевском районе Киева во вторник, 7 сентября, на строительстве многоэтажного дома с высоты упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел около 10:00 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"В результате падения с высоты на строительной площадке погиб уроженец Киевской области 1989 года рождения", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию о гибели мужчины, уточнив, что обстоятельства и причины трагедии установит следствие.

На опубликованных Telegram-каналом dtp.kiev.ua фото видно, что строитель упал на багажник легкового автомобиля.

Напомним, в Киеве 27 августа из окна квартиры на 12 этаже жилого дома, расположенного на улице Академика Заболотного, выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Осторожно, фото 18+!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в понедельник, 6 сентября, из окна квартиры многоэтажного дома, расположенного на проспекте Правды, 19А выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.