В Харькове разоблачили двух подростков, которые подожгли трансформаторную подстанцию. Фото

В Харькове правоохранители разоблачили двух подростков, которые подожгли трансформаторную подстанцию. Им выдвинуто подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, 11 октября около 21:00 двое несовершеннолетних парней, в возрасте 16 и 14 лет, подожгли трансформаторную подстанцию, что повлекло за собой пожар. В тот же день правоохранители задержали подозреваемых.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Также проверяется, не участвовали ли подозреваемые в других случаях поджогов.

Досудебное расследование ведется следственным отделом полиции №1 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала корректировщика ФСБ, который собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары российских войск в Донецкой области и в Сумах. Особый интерес враг проявлял к координатам украинских военных на Покровском направлении фронта.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала двух корректировщиков ФСБ, наводивших российские ракеты на объекты в Днепропетровской области. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила работника горного предприятия в Покровске, который шпионил за украинскими военными. Злоумышленник собирал для врага данные о размещении штабов и укрепленных позиций ВСУ, защищающих город Донетчины.

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