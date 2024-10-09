Завербовали на сайте знакомств: СБУ задержала корректировщика ФСБ, разведывавшего локации ВСУ на Покровском направлении. Фото

СБУ задержала корректировщика ФСБ, который собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары российских войск в Донецкой области и в Сумах. Особый интерес враг проявлял к координатам украинских военных на Покровском направлении фронта.

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Об этом сообщили в СБУ и Донецкой областной прокуратуре. По данным следствия, вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска.

ФСБ завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда он искал пару на сайтах знакомств. На него вышла представительница российской спецслужбы, предложившая продолжить знакомство.

Во время общения мужчина неоднократно выражал свою приверженность государству-агрессору и согласился передавать информацию военного характера.

Впоследствии сотрудница ФСБ дала задачу молодому человеку обходить территорию в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Кроме того, он отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

После разведывательных вылазок на востоке ФСБ направила своего информатора в Сумскую область, чтобы следить за работой украинского ПВО на границе с Россией.

Для уточнения данных агент делал снимки экрана из Google Maps. Злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней наблюдательный пункт. На подоконнике он установил мобильный телефон с дополнительными источниками питания, который снабжал ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город.

СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности выдвинули ему подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, или других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала двух корректировщиков ФСБ, наводивших российские ракеты на объекты в Днепропетровской области. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно СБУ разоблачила работника горного предприятия в Покровске, который шпионил за украинскими военными. Злоумышленник собирал для врага данные о размещении штабов и укрепленных позиций ВСУ, которые защищают этот город Донетчины.

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