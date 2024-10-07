СБУ задержала двух корректировщиков ФСБ, которые приводили российские ракеты в Днепропетровскую область. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух корректировщиков ФСБ, наводивших российские ракеты на объекты в Днепропетровской области. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что это задержание стало результатом длительного расследования по агентурной сети, разоблаченной в августе этого года.

Тогда контрразведчики СБУ арестовали шесть участников вражеской группы, которые координировали ракетно-дроновые атаки России на регион, в том числе военную и критическую инфраструктуру.

Недавно было установлено местонахождение и задержаны еще два члена этой сети. Среди них – 56-летний руководитель охраны одного из предприятий и 48-летняя женщина, не работающая и проживающая в пригороде Днепра. Эти лица действовали независимо друг от друга, но оба подчинялись совместному российскому куратору, координировавшему их действия.

Согласно имеющимся данным, задержанные готовили координаты для воздушных ударов по военным объектам и объектам Укрзализныци, задействованным в доставке военной техники. Они также следили за маршрутами движения военных колонн ВСУ. Для получения информации агенты объезжали улицы областного центра и близлежащих территорий, фиксируя важные объекты. Собранные данные затем передавались в ФСБ в виде отчетов с подробными геолокациями.

Оба задержанных были арестованы по месту жительства, во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, содержащие доказательства их преступной деятельности. Служба безопасности объявила им подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без возможности внесения залога, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно СБУ разоблачила работника горного предприятия в Покровске, который шпионил за украинскими военными. Злоумышленник собирал для врага данные о размещении штабов и укрепленных позиций ВСУ, защищающих город Донетчины.

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