В горах на Львовщине перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие. Фото

В среду, 29 сентября, в горной местности Львовской области перевернулся автобус, в котором ехали семь туристов. Пять человек получили травмы.

Авария произошла возле села Волынянка в Стрыйском районе. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ГУ ГСЧС на Львовщине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что транспортное средство двигалось туристическим маршрутом к горе Высокий Верх. Водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся.

Из-за инцидента травмы различной степени тяжести получили пятеро мужчин – четверо 33 лет и один 24-летний.

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На место происшествия выезжали бойцы Славской поисково-спасательной группы аварийно-спасательного отряда спецназначения.

С помощью спецавтомобиля шесть спасателей транспортировали пострадавших и передали медикам. Впоследствии их госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Справка: Высокий Верх – горная вершина Сколивского района, размещенная в двух километрах к востоку от села Волосянка. Высота – 1242 метра над уровнем моря.

Рядом с Высоким Верхом на склоне вершины Зворец расположен известный горнолыжный комплекс Захар Беркут. На севере горы Высокий Верх есть источник "Писана криниця", который очень популярен среди туристов в летний период.

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