В Карпатах прогремел взрыв во время разжигания костра: два человека погибли, четыре пострадали. Фото

В среду, 15 сентября, в долине горы Под-Берды в Украинских Карпатах прогремел взрыв во время разжигания костра туристами. В результате погибли два человека, еще четверо пострадали.

ЧП произошло у села Вороненко Надвирнянского района на Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Информация о происшествии спасателям поступила около 21:20: группа туристов во время привала в долине "Под Берды" развела костер и в этот момент раздался взрыв. Это привело к травмированию отдыхающих, среди которых были и дети.

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Для проведения поисково-спасательных мероприятий был объявлен сбор бойцов ГСЧС с Ворохты, Верховины, Яремче, Заросляка, Косова и Ивано-Франковска.

Спасатели после полуночи начали сопровождение первой пострадавшей, а затем участников группы, которые не травмировались.

Через час они смогли перенести на носилках тяжелобольного человека и автомобилем повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко отвезли двоих детей, которые тоже были в группе отдыхающих. Спасательные работы продолжались до трех часов ночи 16 сентября.

Для оказания помощи пострадавшим от ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области было привлечено 10 единиц техники и 38 бойцов из личного состава. Также десять спасателей и четыре единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Кроме этого, аварийно-спасательные работы помогали осуществлять три бригады медицины катастроф, дежурные с Оперативно-координационного центра и мобильно-оперативная группа бойцов ГСЧС на Прикарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в Украинских Карпатах заблудился 6-летний Алексей Стефанцев – мальчик отстал от группы туристов во время подъема на гору Говерла. На его поиски полиция направила все подразделения с привлечением службы спасателей и волонтеров. Ребенка нашли через сутки.