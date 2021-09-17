Отдыхали у огня, но раздался взрыв: новые детали смертельной трагедии с туристами в Карпатах

На Закарпатье поход в горы для 12 туристов закончился страшной трагедией. Ночью, когда люди сели отдыхать у огня и готовились ко сну, раздался внезапный взрыв – он унес жизни двух мужчин. Еще четверо человек получили ранения, из них больше всего пострадала женщина по имени Марина и сейчас за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Предполагается, что взорваться мог один из старых снарядов, который остался в земле еще после двух мировых войн.

Подробнее об этом в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла в Раховском районе на Закарпатье, где 12 туристов одной из религиозных общин отправились в поход в горы.

"Нас было 10 взрослых и двое деток. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше разжигали его до нас. Сварили поесть и грелись возле огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа я решил собрать дров и пошел. В этот момент раздался взрыв. Что именно взорвалось, мы не знаем", – описал события на своей страничке в Facebook Орест Малыш.

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По его словам, два человека погибли, четверо девушек пострадали – у них ожоги и рваные раны разной степени. Еще один парень получил мелкие порезы, а Орест и двое мужчин, которые ходили за дровами, повреждений не получили.

Больше всех пострадала супруга Ореста – Марина. Как он сообщил, врачи с трудом сложили ее поврежденную руку, также она лишилась одного глаза. Медики все еще опасаются за ее жизнь, ведь Марина остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Жизням остальных пострадавших ничего не угрожает.

Один из погибших – 29-летний Мирослав Макарчук. Недавно в его семье случилось горе – умер отец. Теперь не стало и самого Мирослава. Он был прихожанином одной из протестантских церквей.

Вместе с Мирославом в походе была его сестра Лидия. Недавно она вышла замуж за англичанина Норберта, и они вместе приехали на родину девушки провести медовый месяц. Ее родственник в Великобритании просит знакомых о материальной помощи для Лидии, которая, по его словам, получила осколочные ранения всего тела.

"К счастью, она в сознании и находится в больнице в Украине. Но ей очень нужны переливание крови, операция, физиотерапия и психологическая помощь", – сообщил родственник.

"Доступ к медицине в Украине очень дорогой, это совсем другая система по сравнению с Великобританией. Сейчас неизвестно, сколько времени Лидии придется провести в Украине, прежде чем ей разрешат вернуться в Великобританию для дальнейшего лечения. К счастью, Норберт не пострадал, но ему нужна помощь, чтобы поддержать Лидию в это непростое время", – говорит он.

Трагедия унесла жизнь еще одного мужчины – 36-летнего Николая. А среди пострадавших помимо Лидии Макарчук и Марины Малыш оказались Юлия Гладиш и Надежда Гладуник. Они тоже находятся в больнице в Ивано-Франковске.

В ГСЧС после трагедии сообщили, что взрыв произошел в районе, где проходила линия обороны во время Первой и Второй мировых войн. Предполагается, что взорваться мог один из старых снарядов.