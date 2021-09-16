Названы имена туристов, погибших во время взрыва в Карпатах

Во время взрыва в долине горы Под-Берды в Украинских Карпатах 15 сентября погибли двое мужчин 29 и 36 лет. Четверо туристов получили различные травмы, когда под костром, который они только разожгли, разорвались гранаты.

Всего в группе отдыхающих было 12 человек – украинцы, среди которых двое детей, а также иностранец. Имена погибших и пострадавших OBOZREVATEL стали известны из собственных источников.

В результате ЧП погибли:

Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 г. р.;.

мужчина по имени Николай (фамилия уточняется, 1985 г. р.).

Четыре человека получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии:

Малыш Марина Александровна 1985 г. р.;

Гладиш Юлия Ивановна 1986 г. р.;

Макарчук Лидия Мирославовна 1990 г. р.;

Гладуник Надежда 1988 г. р..

Их госпитализировали, медики продолжают принимать меры по стабилизации состояния пострадавших.

По уточненной информации, группа туристов насчитывала 12 человек, включая детей 2016 и 2018 годов рождения. Также среди участников был гражданин Англии, он травм не получил.

Во время выяснения обстоятельств происшествия специалисты предположили, что туристы могли разжечь костер в месте, где в земле на небольшой глубине были боеприпасы времен войн прошлых лет.

Новость дополняется...