В Германии тысячи людей пришли на прощание с убитой 9-летней украинкой. Фото

В Германии в городе Дебельн 16 июня провели прощание с Валерией из Украины, которую нашли убитой в лесу в трех километрах от дома. Выразить соболезнования пришли более 2500 человек, перед которыми выступил мэр города Свен Либхаузер.

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Об этом сообщила администрация Дебельна. "Большое сочувствие народа к судьбе Валерии", – говорится в сообщении.

Мэр города поблагодарил всех причастных к поискам Валерии, а также жителей города за участие и готовность помочь.

Церковная громада города разрешила собравшимся на прощании запустить в небо воздушные шарики. Многие возложили цветы или зажгли свечи возле мэрии.

Как пишет немецкая газета Bild, в это время 32-летний отец Валерии, украинский военный Роман, направлялся из Днепропетровщины в Германию.

Сразу после исчезновения ребенка его освободили от службы, чтобы он смог собрать все документы для поездки в Германию.

Роман надеялся, что сможет сам разыскать дочь. Теперь он хочет забрать Валерию, чтобы похоронить на Родине.

Мужчина рассказал, что хочет поговорить с полицией на месте и надеется получить ответы.

"Я, честно говоря, боюсь туда идти. Я еду в Дебельн, у меня еще 300 или 400 километров", – рассказал Роман в комментарии изданию.

Как сообщал OBOZ.UA, с 2022 года Валерия жила в Германии с мамой и младшей сестрой Викторией. Ее родители были в разводе. 3 июня ребенок бесследно по дороге в школу, ее искали более недели с участием вертолетов, дронов, служебных собак, водолазов и сотен полицейских.

По словам матери Валерии, 33-летней Надежды, в последний раз она видела дочь, когда девочка вышла из дома, чтобы сесть в автобус и поехать в школу. В учебном заведении в тот день ребенка не видели, но не забили тревогу.

Отец Валерии не видел ее в течение двух лет и надеялся, что бывшая жена привезет ее в Украину на летние каникулы. Он рассказал, что был удивлен поведением Надежды, которая отправляла девочку саму в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их с собой.

11 июня полиция нашла Валерию мертвой в лесу в трех километрах от ее дома. Вскрытие подтвердило личность. По словам правоохранителей, ребенка убили, о сексуальном насилии речь не идет.

После этого у домов матери и бабушки Валерии круглосуточно дежурит полиция. Расследование сосредоточено на ближайшем окружении семьи, не исключалось, что убийца будет искать контакта с родными девочки.

Отец девочки не успел приехать на панихиду, но заявил, что не позволит похоронить Валерию не в Украине.

По данным СМИ, у полиции было два подозреваемых в убийстве Валерии, это мужчины из Украины и Молдовы. Оба ранее пытались построить отношения с мамой девочки. Вскоре выяснилось, что у украинца есть алиби, что также уже подтверждено немецкой полицией.

14 июня полиция Чехии арестовала в Праге 36-летнего молдованина. По данным Bild, в день убийства он был в Дебельне.

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