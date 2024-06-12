Пропавшую в Германии 9-летнюю украинку нашли мертвой в лесу: появились подробности

В Германии нашли мертвой 9-летнюю девочку из Украины, которая пропала 3 июня по дороге в школу. Валерия жила в ФРГ с матерью с 2022 года. Тело ребенка нашли в лесу в трех километрах от ее дома в городе Дебельн (Саксония). Предварительно, причиной смерти стало убийство.

Об этом 12 июня сообщили представители полиции Германии на пресс-конференции, передают немецкие СМИ. Как отмечается, все время с момента исчезновения ребенка активно искали, а во вторник, 11 июня, полиция обнаружила его тело. Вскрытие подтвердило личность.

Школа не сообщила матери Валерии о том, что она не пришла в школу, поэтому исчезновение ребенка заметили только днем, когда она не вернулась домой.

К поискам ребенка были привлечены более 400 полицейских, дроны, водолазы, вертолеты и служебные собаки, пишет BLICK.de.

В немецкой полиции пообещали сделать все, чтобы найти преступника. Несомненно, что ребенок умер насильственной смертью; преступление сексуального характера исключено. Отдел убийств начал расследование непредумышленного убийства, заявили правоохранители.

На данный момент среди окружения девочки подозреваемых нет.

5 июня свидетельница по делу рассказала, что слышала крики, проезжая мимо леса ближе к вечеру 3 июня. Она находилась в двух километрах от места обнаружения. Полиция предполагает, что место, где нашли ребенка, является местом преступления.

Известно, что Валерия не села в автобус в понедельник утром, и на данный момент нет никаких доказательств или показаний свидетелей о том, что она вообще вышла из дома.

Предварительно, девочка направилась в школу на Баварской улице утром около 6:50, обычно она доезжала до нее на автобусе. Валерия была ростом около 140 см, у нее были темно-русые волосы средней длины. На ней была фиолетовая футболка, черные джинсы, светло-бирюзовая куртка и темно-синие туфли. С собой у девочки была розовая школьная сумка, и она могла говорить на ломаном немецком, рассказали в полиции.

В школе мать не проинформировали, что Валерия не пришла на занятия. Полиция начала расследование по факту пренебрежения школой своими обязанностями.

Правоохранители изучают социальное окружение и семью 9-летнего ребенка. Также проверяются преступники, которые могли совершить повторное преступление.

В связи с трагедией полиция призвала родителей обратить внимание своих детей к этой проблеме и, в идеале, лично приводить детей в школу.

В поисках девочки также участвовали Ассоциация саксонских собак-спасателей и Федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW). Были просмотрены защищенные видеозаписи и проведены беседы с местными жителями.

Для просмотра видео были задействованы полицейские суперраспознаватели – офицеры, которые особенно хорошо запоминают лица.

Для поиска пропавшей также связывались с органами власти за рубежом, так как отец девочки находится в Украине. Также осуществлялись контакты с Чехией и Польшей, поскольку эти страны представляют собой возможные транзитные маршруты.

В программе Aktenzeichen XY, вышедшей на немецком канале ZDF 5 июня, полиция публично обратилась за помощью в деле Валерии.

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