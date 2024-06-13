Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

Тело убитой 9-летней девочки из Украины Валерии, которая исчезла в Германии 3 июня по дороге в школу, несколько дней лежало в лесу. Теперь, когда гибель ребенка подтвердилась, полиция круглосуточно дежурит у домов мамы и бабушки, отмечая каждого посетителя и не исключая, что убийца может искать контакта с родными девочки.

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Как пишет немецкая газета Bild, мама убитой девочки Надежда (33 года) и бабушка Вера (60 лет) живут всего в нескольких сотнях метров друг от друга в Дёбельне, земля Саксония. Полиция дежурит перед обеими квартирами с вечера вторника, рядом также всегда стоит как минимум одна машина скорой помощи.

"Страх семьи теперь смешался с горем. Страх перед убийцей, которого еще не поймали", – говорится в статье Bild.

Офицеры полиции бдительны – они наблюдают за каждым, кто входит или выходит из домов. Каждый посетитель отмечен и, очевидно, все документируется.

Прокурор Ингрид Бургхарт накануне заявила, что расследование сосредоточено на ближайшем окружении семьи​​. Это значит: не исключено, что убийца ищет контакта с матерью или бабушкой Валерии, пишет Bild.

Постоянное присутствие полиции не следует понимать как недоверие к ближайшим родственникам. "Это для защиты семьи – мы рядом, если есть необходимость", – пояснил пресс-секретарь полиции Яна Ульбрихт. Охранную меру она оценила скорее как "предложение, поскольку мать и бабушка находятся в острой фазе траура".

Пока неясно, как долго семья будет находиться под круглосуточным наблюдением. Также возможно будет постоянное полицейское патрулирование. Следователи в любом случае будут следить за семьей, по крайней мере, пока не поймают убийцу Валерии. Но четкой предпосылки к этому все еще нет, пишет газета.

За последние несколько дней чиновники опросили около 400 граждан, а также проверили всех лиц, совершивших сексуальные преступления, на риск повторного совершения преступления. Без результата. Подозреваемых и арестованных по-прежнему нет.

На пресс-конференции представитель полиции Мэнди Кюршнер признала, что в полицию обратилась женщина, поскольку слышала крик спустя два дня после исчезновения ребенка – и всего в двух километрах от того места, где было обнаружено тело Валерии.

Однако прошла неделя, прежде чем тело ребенка удалось найти.

"Мы не смогли сузить область на основании этого заявления. Нам нужна была точная информация, чтобы сузить круг вопросов", – сказала начальник полиции Мэнди Кюршнер.

В последний раз девятилетнюю девочку видели в понедельник, 3 июня, по дороге в школу в Дёбельне, но она туда так и не попала. Сотни полицейских и десятки волонтеров искали девочку восемь дней. Ее тело было найдено ​​в небольшом лесу примерно в четырех километрах от ее дома.

Валерия с 2022 года живет в Германии со своей матерью. Родители девочки – в разводе, отец, Роман, воюет на фронте на востоке Украины.

В разговоре с OBOZ.UA он рассказал, что накануне связывался с немецкой полицией. Там подтвердили, что его дочь нашли в лесу убитой. В четверг, 13 июня Роман уже выехал в Германию, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родине.

Как писал OBOZ.UA, мама Валерии рассказала, что последний раз видела дочь, когда девочка вышла из дома, чтобы сесть на автобус и поехать в школу. В учебном заведении того дня ребенка не увидели, но не забили тревогу.

Отец девочки не видел Валерию в течение двух лет и надеялся увидеть ее этим летом. По словам Романа, он удивлен поведением бывшей жены, которая отправляла ребенка одного в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их в школу.

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