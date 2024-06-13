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Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

Анна Паскевич
Расследования
3 минуты
3,8 т.
Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

Тело убитой 9-летней девочки из Украины Валерии, которая исчезла в Германии 3 июня по дороге в школу, несколько дней лежало в лесу. Теперь, когда гибель ребенка подтвердилась, полиция круглосуточно дежурит у домов мамы и бабушки, отмечая каждого посетителя и не исключая, что убийца может искать контакта с родными девочки.

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Как пишет немецкая газета Bild, мама убитой девочки Надежда (33 года) и бабушка Вера (60 лет) живут всего в нескольких сотнях метров друг от друга в Дёбельне, земля Саксония. Полиция дежурит перед обеими квартирами с вечера вторника, рядом также всегда стоит как минимум одна машина скорой помощи.

Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

"Страх семьи теперь смешался с горем. Страх перед убийцей, которого еще не поймали", – говорится в статье Bild.

Офицеры полиции бдительны – они наблюдают за каждым, кто входит или выходит из домов. Каждый посетитель отмечен и, очевидно, все документируется.

Прокурор Ингрид Бургхарт накануне заявила, что расследование сосредоточено на ближайшем окружении семьи​​. Это значит: не исключено, что убийца ищет контакта с матерью или бабушкой Валерии, пишет Bild.

Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

Постоянное присутствие полиции не следует понимать как недоверие к ближайшим родственникам. "Это для защиты семьи – мы рядом, если есть необходимость", – пояснил пресс-секретарь полиции Яна Ульбрихт. Охранную меру она оценила скорее как "предложение, поскольку мать и бабушка находятся в острой фазе траура".

Пока неясно, как долго семья будет находиться под круглосуточным наблюдением. Также возможно будет постоянное полицейское патрулирование. Следователи в любом случае будут следить за семьей, по крайней мере, пока не поймают убийцу Валерии. Но четкой предпосылки к этому все еще нет, пишет газета.

Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

За последние несколько дней чиновники опросили около 400 граждан, а также проверили всех лиц, совершивших сексуальные преступления, на риск повторного совершения преступления. Без результата. Подозреваемых и арестованных по-прежнему нет.

На пресс-конференции представитель полиции Мэнди Кюршнер признала, что в полицию обратилась женщина, поскольку слышала крик спустя два дня после исчезновения ребенка – и всего в двух километрах от того места, где было обнаружено тело Валерии.

Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

Однако прошла неделя, прежде чем тело ребенка удалось найти.

"Мы не смогли сузить область на основании этого заявления. Нам нужна была точная информация, чтобы сузить круг вопросов", – сказала начальник полиции Мэнди Кюршнер.

Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

В последний раз девятилетнюю девочку видели в понедельник, 3 июня, по дороге в школу в Дёбельне, но она туда так и не попала. Сотни полицейских и десятки волонтеров искали девочку восемь дней. Ее тело было найдено ​​в небольшом лесу примерно в четырех километрах от ее дома.

Валерия с 2022 года живет в Германии со своей матерью. Родители девочки – в разводе, отец, Роман, воюет на фронте на востоке Украины.

В разговоре с OBOZ.UA он рассказал, что накануне связывался с немецкой полицией. Там подтвердили, что его дочь нашли в лесу убитой. В четверг, 13 июня Роман уже выехал в Германию, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родине.

Полиция и скорая дежурят возле квартир мамы и бабушки: новые подробности по делу о гибели 9-летней украинки в Германии

Как писал OBOZ.UA, мама Валерии рассказала, что последний раз видела дочь, когда девочка вышла из дома, чтобы сесть на автобус и поехать в школу. В учебном заведении того дня ребенка не увидели, но не забили тревогу.

Отец девочки не видел Валерию в течение двух лет и надеялся увидеть ее этим летом. По словам Романа, он удивлен поведением бывшей жены, которая отправляла ребенка одного в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их в школу.

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