В убийстве 9-летней украинки в Германии подозревают двух мужчин из Украины и Молдовы: СМИ раскрыли подробности
В убийстве 9-летней девушки из Украины в Германии подозревают двух мужчин из Украины и Молдовы. Один из них – бывший парень матери ребенка, другой добивался отношений с ним и обещал за отказ "разрушить жизнь".
Сама же Валерия незадолго до гибели говорила, что за ней следит взрослый мужчина. Вероятно, ее похитили по дороге в школу, отвезли в лес и убили. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Как говорится в статье, полиция ищет преступника среди "близкого окружения семьи". И судя по всему, на прицеле у следователей двое мужчин, выяснили журналисты.
33-летний Андрей из Молдовы – бывший парень матери Валерии, 33-летней Надежды.
Утром в день убийства он писал женщине и просил телефонного звонка. Известно, что он живет в Праге, но следователи Чехии не могут его найти. По информации Bild, он был в Дебельне в день исчезновения ребенка.
Второй вероятный подозреваемый – 50-летний Геннадий, беженец из Украины и бывший моряк.
Он был соседом семьи, хотел отношения с матерью ребенка, но получил отказ. После этого он якобы обещал "разрушить ей жизнь".
Обоих разыскивает полиция.
Кроме того, перед своей смертью Валерия говорила о том, что за ней следит взрослый мужчина.
Как сообщал OBOZ.UA, у домов матери и бабушки Валерии круглосуточно дежурит полиция. Отец девочки, военный ВСУ, уже выехал в Германию, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родине.
Мама погибшего ребенка рассказала, что последний раз видела дочь, когда та вышла из дома, чтобы сесть на автобус и поехать в школу. В учебном заведении в тот день Валерию не видели, но не забили тревогу.
Отец Валерии не видел дочь в течение двух лет и надеялся, что бывшая жена привезет ее в Украину на летние каникулы. Он говорит, что удивлен поведением женщины, которая отправляла ребенка саму в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их с собой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!