В Финляндии задержаны три человека по подозрению в отмывании средств на закупки амуниции для ВСУ: всплыли подробности. Фото

В Финляндии задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Минобороны Украины на сумму 5,7 млн евро. Схема была реализована на закупке средств индивидуальной защиты для военных.

Об этом сообщили на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины. Отмечается, что имущество одного из задержанных, оказавшегося гражданином Финляндии, арестовано.

Также сообщается, что среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Вместо помощи армии, фигуранты потратили часть этих средств на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости.

В настоящее время принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

Напомним, также НАБУ и САП разоблачили две преступные группы на хищении 117 млн грн при закупке кабелей "Укрзализныци". Семь человек получили подозрения.

Для реализации преступной схемы подозреваемый предприниматель вступил в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО "Укрзалізниця", а также другие лица, осуществлявшие неформальный контроль деятельности компании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По результатам аудита Министерства обороны Украины на складах Командования медицинских сил обнаружены десятки тысяч турникетов. Там они хранились почти год.

– В Одесской области сотрудника ТЦК и СП будут судить за помощь уклонистам. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

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