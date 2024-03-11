На Одесщине разоблачили чиновника военкомата, который "отмазывал" от мобилизации: в ГБР рассказали о схеме. Фото

Сотрудника Белгород-Днестровского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (Одесская область) будут судить за помощь уклонистам. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

О завершении досудебного расследования 11 марта сообщило Государственное бюро расследований на официальном сайте. Обвинительный акт в отношении должностного лица военкомата направлен в суд.

За 2 тысячи долларов США "бизнесмен" делал уклонистам документы о признании их непригодными к военной службе. За 3 тысячи долларов мужчины могли сняться с военного учета.

ГБР задокументировало получение сотрудником РТЦК и СП 7 тысяч долларов за снятие с учета троих граждан.

Чиновник отстранен от должности. Он обвиняется по трем эпизодам в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области поймали двух "дельцов", которые подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать призыва на военную службу, и помогали уклонистам незаконно выехать из Украины. Свои услуги преступники оценивали в 12 000 долларов США с человека.

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