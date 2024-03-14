Разворовали 117 млн грн при закупке кабелей 'Укрзализныци': НАБУ и САП разоблачили две преступные группы

Семь человек получили подозрения в нанесении 117 млн грн убытков. К схеме закупки кабелей по завышенным ценам, причастны в том числе 2 работника АО "Укрзализныця"

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро. Действия лиц квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Установлено, что в 2021 году предприниматель разработал незаконную схему завладения средствами "Укрзализныци" во время поставки продукции по завышенным ценам. Для реализации преступной схемы подозреваемый вступил в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО "Укрзализныця", а также другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью компании.

В результате договоренностей через так называемый "бэк-офис" АО "Укрзализныця" заключила договоры с тремя подконтрольными предпринимателю компаниями, поставившими продукцию по ценам выше рыночных.

"При этом сами компании продукцию не производили, а закупали из-за ряда фирм-прокладок у производителей, в том числе контролируемых".

Именно это позволило махинаторам искусственно увеличивать стоимость продукции.

"Из-за успешной реализации этой схемы "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 117 млн грн", - отметили в Антикоррупционном бюро.

В НАБУ добавили, что принимаются меры по установлению других причастных к этой сделке лиц.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бизнесмену из Прикарпатья о подозрении в организации хищений на 14,8 млн грн во время строительства школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области в рамках госпрограммы "Большое строительство".

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