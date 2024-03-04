На складах Командования медицинских сил обнаружили 30 тысяч турникетов, лежавших почти год

В результате аудита Министерства обороны Украины на складах Командования медицинских сил обнаружены десятки тысяч турникетов. Там они хранились почти год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 4 марта. Отмечается, что часть турникетов уже была выдана военнослужащим.

"Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командование медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США", – говорится в сообщении Минобороны.

Эти турникеты были получены еще в апреле 2023 года. Однако только через полгода военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц. Отмечается, что о результатах внутреннего аудита уже доложено министру обороны Украины Рустему Умерову.

Ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов сразу после проведения аудита. Военнослужащие получили треть. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно сохранявшихся на складах в значительном количестве.

"Задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Из-за более эффективного планирования, усиленной подотчетности, солидарности на всех уровнях принятия решений", – подчеркнул результаты проверки заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители поймали бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн. бюджетных гривен.

Кроме того, бывший заместитель министра обороны и экс-глава Департамента госзакупок министерства был разоблачен в еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Так, в феврале 2023 года было установлено, что они приобрели почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

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