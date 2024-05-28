В Дубае нашли имущество экс-замглавы украинской таможни на $25 млн – расследование

У бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского обнаружили в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 миллионов долларов. Часть этого имущества сдана в аренду, другая часть – уже продана. Но в имущественных декларациях Черкасского нет сведений ни об этих инвестициях, ни о доходе от них.

Об этом говорится в очередном расследовании "Схем". Как утверждают журналисты, ссылаясь на утечки из официального реестра Дубая, указанное имущество чиновник купил вместе с Виталием Киро.

Имущество – двое апартаментов площадью по 649 квадратных метров каждое у Pentominium tower А – было приобретено в 2010 году. Общая сумма транзакций – более 10 миллионов долларов. Причем в 2009 году Черкасский и Киро купили офисное помещение в Dubai Pearl, общая стоимость которого 14 миллионов долларов. В последнем офисе доля Черкасского площадью 861 квадратный метр.

Оба объекта недвижимости по состоянию на сегодняшний день недостроены.

В имущественных декларациях Руслана Черкасского нет упоминаний об этих инвестициях. Хотя раньше Черкасский указывал в декларациях другие объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь идет о двух квартирах в жилом комплексе (и это также совместная покупка с Виталием Киро), приобретенных в 2008 году.

Свою долю в апартаментах жилого комплекса Bahar 6 Черкасский продал Киро в 2023 году. Другие апартаменты в том же ЖК чиновник продал еще в начале 2021 года. Общая сумма транзакций – 224 тысячи долларов. Эти квартиры приносили доход от аренды, однако в декларациях Черкасского сведений о нем нет.

Руслан Черкасский начал работать на таможне в начале 90-х и занимал там разные должности при всех президентах Украины. О расследовании против него в правоохранительных органах впервые начали говорить еще во времена Юлии Тимошенко в должности премьера, в 2008 году. Однако уволили чиновника только в марте 2023 года. Хотя в Кабмине никак не объясняли увольнение Черкасского, известно, что приказ был подписан после 56 дней пребывания чиновника на больничном.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Манасян Виталий Артурович, который был уволен со скандалом после ссоры с другим посетителем в киевском ресторане "Гудвайн", оказался владельцем "скромных" деклараций без зарегистрированного собственного жилья и транспортных средств. Более подробно об этом здесь.

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