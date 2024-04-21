'Вы не представляете, кто мы…' Сотрудник департамента Нацполиции устроил бандитские 90-е в ресторане в Киеве

Сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян позорит своим поведением украинскую систему правопорядка. Он нагло обращается с людьми, считая, что его "мундир" позволяет ему делать все, что заблагорассудится.

Об этом сообщил украинский предприниматель Максим Шкиль. Он рассказал об инциденте, "героем" которого был Манасян.

Предприниматель заранее заказал столик в столичном ресторане "Гудвайн", а когда пришел в заведение, оказалось, что его занял другой посетитель. Шкиль подошел к мужчине, который занял его место, несмотря на табличку "зарезервировано", и вежливо объяснил, что забронировал столик раньше.

В ответ он услышал маты и наглое заявление: "Здесь сидеть буду я". После чего мужчина сбросил табличку со стола с надписью о резерве.

"После того как с данным "гостем" ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет, и очертил перспективу, что со мной будет. Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, сидящая с ним девушка говорит: "Вы даже не представляете, кто мы..." Разговор закончился тем, что нам всем было обрисовано наше будущее и пара с угрозами ушла", – рассказал предприниматель.

Максим Шкиль выяснил, что наглым посетителем был Виталий Манасян, работающий в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в "Гудвайне" и определяет перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с российским диалектом", – написал предприниматель.

Такое поведение было присуще бандюкам в 90-х, которые видели себя сверх закона, но оно явно не может подходить ни одному представителю правоохранительных органов.

OBOZ.UA обращается в департамент внутренней безопасности Нацполиции и в ГБР с просьбой разобраться с поведением Виталия Манасяна и дать ему надлежащую правовую оценку.

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