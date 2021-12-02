Черкасский и Товт причастны к схемам на таможне, – политолог

Замглавы Государственной Таможенной службы Руслан Черкасский может курировать коррупционные потоки в этом ведомстве.

Об этом заявил политический эксперт Кирилл Молчанов на своей странице Facebook.

"Еще весной Зеленский анонсировал масштабную войну против контрабандистов. Но реальность такова, что сегодня власть расставляет на ключевые посты в государственных структурах своих смотрящих. Один из таких "успешных" менеджеров - Руслан Черкасский работает на должности замглавы Гостаможслужбы. Чиновник без лишней скромности разъезжает по Киеву на Bentley с госномерами КА2239СЕ. Он обогащает своих покровителей в ОП, что позволяет чиновнику не только иметь премиальный автомобиль, но и приобретать элитную недвижимости в ОАЭ", — пишет он.

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Эксперт добавляет, что в регионах процветают коррупционные схемы. В пример он приводит Таможенную службу Черновицкой области и ее главу Михаила Товта.

"Основа коррупционных потоков формируется на местах. И для этого нужны такие кадры, как, например, Михаил Товт... Но вернемся непосредственно к коррупционной деятельности. За непродолжительное время в статусе главы областной таможни он успел отладить целый ряд схем", — уверен политолог.

Кроме того, Кирилл Молчанов описал схему, которой пользуются для обогащения чиновники из областной таможни.

"Схема незаконного перемещения китайских товаров общего потребления. Через пункт пропуска "Порубное" пропускали бусы без надлежащего таможенного оформления и уплаты платежей. Согласно информации базы данных АСМО "Инспектор" транспортные средства перемещались по зеленому коридору "пустыми". Но сотрудники ДБР и работники Департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТСУ еще в сентябре задержали несколько машин набитых китайским текстилем", — рассказал эксперт.