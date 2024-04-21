Декларация пустая, а отец руководил управлением полиции: всплыли факты о правоохранителе, которого уволили за скандал в ресторане Киева

Сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Манасян Виталий Артурович, который был уволен со скандалом после ссоры с другим посетителем в киевском ресторане "Гудвайн", является обладателем "скромных" деклараций без зарегистрированного собственного жилья и транспортных средств. Его отец – Манасян Артур Харенович – был начальником Соломенского районного управления ГУ Министерства внутренних дел в Киеве примерно 15-18 лет назад.

В декларации, поданной в 2021-м, Виталий Манасян сообщил, что владеет 33,34% квартиры в Киеве (на 92,7 метров квадратных) вместе с отцом Артуром и братом Арменом. Никаких транспортных средств или другого ценного имущества правоохранитель (теперь уже бывший) не декларировал. Он внес в документ только сведения об официальной зарплате и сбережениях в размере 450 тысяч гривен.

Интересно, что в декларации за 2022 год оперуполномоченного вообще не упоминается никакое движимое или недвижимое имущество. Снова задекларирована зарплата с основного места работы, а также 600 тысяч гривен сбережений.

Из открытых источников известно, что отец Виталия Манасяна ранее тоже имел высокую должность в правоохранительных органах. Он был начальником Соломенского РУГУ МВД Украины в г. Киеве, в 2006 году служил в звании полковника.

В 2007-м с Артуром Манасяном судились. Истец жаловался, что в 2005 году тогдашний правоохранитель и его коллеги провели незаконный, по мнению фигуранта, обыск в его жилище. Следователь изъял ценные вещи и деньги, хотя истец и его адвокат были уверены в неправомерности таких мер.

Чуть позже в квартиру зашел Артур Манасян вместе со своим первым заместителем, "пообщался со следователем, милиционерами, наорал на истца и приказ перевернуть все в квартире вверх дном, а затем удалился".

Судья Соломенского районного суда г. Киева Демидовская A.I. стала на сторону правоохранителей и не поддержала претензии истца. В удовлетворении иска она отказала.

Несколько источников OBOZ.UA на условиях анонимности рассказали, что Артур и его сын Виталий Манасян якобы могли получать доход еще и от "крышивания" радиорынка. Слухи об этом официально подтверждены не были.

Как писал OBOZ.UA, Виталий Манасян стал известным 21 апреля – после того, как повздорил в одном из столичных ресторанов с посетителем. Предприниматель Максим Шкиль заявил, что забронировал столик, однако его "перехватил" Манасян и заявил: "Здесь сидеть буду я". Между мужчинами началась ссора, в ходе которой правоохранитель нецензурно выражался, а девушка, которая пришла с Манасяном, пригрозила: "Вы даже не представляете, кто мы".

Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины оперативно отреагировало на скандал. Виталий Манасян лишился своей должности.

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