В Днепре задержан мужчина, который жестоко избивал женщин на улицах посреди дня. Видео

В центре Днепра мужчина нападал с кулаками на женщин посреди белого дня. Его задержала полиция.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Олексей Белошицкий. От рук нападающего пострадали не менее трех человек.

Следует добавить, что все три инцидента произошли в Днепре на проспекте Яворницкого во вторник, 21 мая буквально через 10 минут. Действия нападавшего были зафиксированы уличными камерами.

Имя неадекват не называется. По предварительным данным, сначала нападавший схватил 32-летнюю женщину и ударил ее головой о стену. Пострадавшую доставили в больницу. Затем у театра оперы и балета он дважды ударил 35-летнюю женщину по голове, от чего она упала.

Как позже сообщили в Днепровском районном управлении полиции, за хулиганские действия в центре города полицейские установили 37-летнего мужчину. На улице мужчина вел себя агрессивно, толкал, избивал и бросался на женщин, которые шли по центральному проспекту.

"21 мая около 16:00 в полицию поступило сообщение о хулиганских действиях по проспекту Дмитрия Яворницкого в городе Днепр. В результате розыска патрульные полицейские задержали 37-летнего мужчину неподалеку от места происшествия и доставили в Днепровское районное управление полиции", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 мая в полицию обратились четыре пострадавших женщины. Мужчине может грозить ограничение свободы сроком до 5 лет. Причина агрессивного поведения мужчины пока неизвестна.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 11 мая в центре Броваров под Киевом раздался взрыв. ЧП произошло на бульваре Независимости возле магазина. Двое пострадавших попали в реанимацию с осколочными ранениями.

– В Национальной полиции подтвердили, что ранен один из полицейских, прибывший по вызову о хулиганских действиях. Также ранение получил мужчина, бросивший гранату.

– В сеть попало видео момента взрыва в Броварах и первых минут после него.

– 37-летнему мужчине 12 мая сообщили о подозрении. Фигурант, ранее судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков, находился в розыске.

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