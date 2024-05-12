Находился в розыске: мужчине, который в Броварах бросил гранату в полицейского, сообщили о подозрении

Мужчине, который накануне вечером бросил гранату в полицейского в Броварах, сообщили о подозрении. 37-летний фигурант, ранее судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков, находился в розыске.

Об этом 12 мая сообщили в Национальной полиции. Там рассказали, что в настоящее время полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медпомощь.

Вследствие взрыва гранаты 37-летний правоохранитель получил ранение ног и левой руки. Угрозы его жизни и здоровью нет, сообщили в Нацполиции.

Ранения получил и сам 37-летний нападавший, а именно травму левой ноги и обеих рук.

"Правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске", – говорится в сообщении Нацполиции.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

По данным информированных источников OBOZ.UA, подозреваемым по делу Дмитрий Лопаткин 1987 года рождения.

Как писал OBOZ.UA, около 20:40 субботы, 11 мая, в центре Броваров под Киевом прогремел взрыв. ЧП произошло на бульваре Независимости возле магазина "Червоний маркет". Двое пострадавших попали в реанимацию с осколочными ранениями.

В Национальной полиции подтвердили, что ранен один из полицейских, прибывших по вызову относительно хулиганских действий. Также ранения получил мужчина, бросивший гранату.

В сеть попало видео момента взрыва в Броварах и первых минут после него.

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