Появилось видео подрыва гранаты в Броварах: нападающий и полицейский в больнице
В сеть попало видео момента взрыва гранаты в Броварах вечером 11 мая. Вследствие детонации ранения получили два человека: нападающий и преследовавший его полицейский.
Видео можно посмотреть в Telegram-канале OBOZ.UA (18+). Накануне около 20:30 вечера полиция получила вызов относительно хулиганских действий.
Когда стражи порядка прибыли на место, злоумышленник стал убегать.
Один из полицейских стал его преследовать, и злоумышленник бросил гранату в его сторону.
Оба с тяжелыми травмами в больнице.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне в 20:40 в центре Броваров под Киевом прогремел взрыв, об инциденте информировал мэр города Игорь Сапожко.
ЧП произошло на бульваре Независимости возле магазина "Червоний маркет". Двое пострадавших были доставлены в реанимацию с осколочными ранениями рук и ног.
В Нацполиции подтвердили, что ранение получил один из правоохранителей, прибывших на вызов. Также ранен мужчина, подорвавший гранату. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса.
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