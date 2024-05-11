Взрыв в Броварах: в полиции сообщили официальную версию ЧП с гранатой

В Броварах Киевской области вечером в субботу, 11 мая, произошел взрыв гранаты. Им ранило правоохранителя, который прибыл на вызов касательно хулиганства, и сам злоумышленник.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области. Там рассказали, что полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу совершения хулиганских действий неизвестным лицом.

Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать. Один из правоохранителей начал его преследовать, после чего злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя, раздался взрыв.

"В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель. Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи инкриминируют задержанному ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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