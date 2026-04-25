В Кривом Роге в ТЦК умер мужчина: говорят о сердечной недостаточности

22 апреля в Кривом Роге в территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мужчина 1975 года рождения. Он был доставлен в районный ТЦК и имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание.

Об этом сообщили на странице Днепропетровского ТЦК и СП. По их словам, смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности.

Что известно

"Сообщаем, что 22.04.2026 в РТЦК и СП г. Кривой Рог умер военнообязанный гражданин 1975 года рождения. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность", – написали в ТЦК.

По их словам, с 2025 года гражданин находился в розыске как нарушитель воинского учета, его доставили в районный ТЦК сотрудники Нацполиции. Он имел при себе документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание, и его направили на дополнительное медицинское обследование.

"В помещении РТЦК и СП самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представители Национальной полиции Украины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено", – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Указано, что руководство и личный состав РТЦК и СП способствуют правоохранительным органам в проведении проверки.

