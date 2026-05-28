В Днепре нашли мертвым со связанными руками 11-летнего мальчика: вероятного убийцу задержали

В Днепре произошло жуткое убийство несовершеннолетнего ребенка. Удалось установить, что 40-летний мужчина привел мальчика к заброшенному зданию, связал ему руки, задушил и, вероятно, совершил насилие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. Во вторник, 27 мая вечером полиция получила сообщение, что в понедельник, 26 мая, 11-летний мальчик пошел на улицу гулять и вернулся домой.

Что известно

Ювенальные полицейские установили круг общения ребенка, опросили близких и знакомых. Дополнительно выяснилось, что вечером в день исчезновения мальчик позвонил бабушке и предупредил, что будет ночевать у товарища, но к нему так и не попал.

Свидетели сообщили, что мальчика видели с неизвестным 40-летним мужчиной, который ранее был судим за убийство и изнасилование шестилетней девочки, добавляет начальник криминальной полиции Андрей Небытов. В результате следственно-оперативных действий в заброшенном здании нашли тело ребенка со связанными за спиной руками и следами насильственной смерти.

Установлено, что несовершеннолетнего умышленно убили и, вероятно, изнасиловали. Фигурант арестован, его обвиняют п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство малолетнего ребенка". Решается вопрос о вручении подозрения, ему грозит доивчне лишения свободы.

