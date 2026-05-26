На Киевщине мужчина во время конфликта убил сожительницу и закопал ее тело возле дома. Подробности дела и фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил сожительницу. Злоумышленник избил до смерти женщину, а ее тело затем закопал на приусадебном участке.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в низ позвонил 42-летний житель Белоцерковщины, который рассказал, что на днях убил свою сожительницу. Следователи установили, по месту жительства 43-летней женщины, между ней и ее сожителем возник конфликт во время проведения совместного досуга.

"Мужчина в одной из комнат дома нанес потерпевшей многочисленные удары кулаками по голове и лицу, после чего лег спать. Утром злоумышленник обнаружил сожительницу без признаков жизни, поэтому, чтобы скрыть следы преступления завернул тело в одеяло и закопал его на приусадебном участке", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что несколько дней мужчина продолжал проживать в доме, на территории которого закопал тело женщины. Впоследствии он позвонил в милицию и признался в содеянном. Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. В организме обидчика обнаружили 0.91 промилле алкоголя.

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

