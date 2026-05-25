На Киевщине мужчина во время ссоры нанес несколько ударов топором сестре по голове. Подробности дела и фото

В Броварском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия жестко избил свою сестру. Злоумышленник во время ссоры нанес несколько ударов топором родственнице по голове.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

Так, по словам правоохранителей, в городе Березань между родственниками возник конфликт из-за денежных вопросов. Во время спора 63-летний мужчина схватил топор и нанес 60-летней сестре не менее четырех ударов обухом по голове.

"В результате нападения пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу. Благодаря вовремя оказанной помощи врачей, женщину удалось спасти", – добавили в пресс-службе.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту незаконченного покушения на убийство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

