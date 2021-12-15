В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП, пострадали шесть человек. Фото и видео

Во вторник, 14 декабря, в городе Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и кроссовера BMW. В результате аварии пострадало 6 человек, их госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительным данным оба автомобиля двигались в одном направлении на Криворожском шоссе, а столкновение произошло, когда BMW совершал разворот. Об этом сообщает издание "Наше місто" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время издание "Информатор" уточняет, что кроссовер поворачивал с Криворожского шоссе на улицу Поточную. Во время маневра в него врезался микроавтобус. В результате оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

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На месте ДТП работали инспекторы патрульной полиции и следственно-оперативная группа. О состоянии травмированных в аварии людей издание подробностей не сообщает.

Микроавтобус следовал по маршруту Одесса-Днепр-Одесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили телесные повреждения.

Сперва причиной аварии называли погодные условия, однако позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на Днепропетровщине произошло 12 137 аварий. Из них 1731 – с погибшими и травмированными. В частности, 223 человека стали жертвами этих ДТП, а 2001 получил травму.

В течение октября 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!