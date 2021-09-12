Под Харьковом в водоеме утонул бус с людьми. Фото, видео и все детали трагедии

В субботу вечером, 11 сентября, в поселке Безлюдовка под Харьковом в водоем заехал микроавтобус Renault Trafic двумя с людьми. Они не смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства и погибли.

Предварительно известно, что машина стояла возле берега, а на заднем сидении находились парень и девушка. Внезапно авто сдвинулось с места и оказалось в воде. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "ХС | Харьков".

На место происшествия прибыли спасатели. Тросами они вытащили бус из воды, однако это удалось сделать не с первой попытки. Процесс усложнялся еще и тем, что машина лежала в водоеме на боку.

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Пока сотрудники ГСЧС пытались достать бус, люди хотели достать тела погибших из салона и вынести их на берег. До приезда водолазов они тщетно ныряли в воду без специального оборудования.

В результате машину вытащили из воды, спасатели осмотрели салон и установили, что погибшими оказались водитель и пассажирка Renault.

После этого на место ЧП прибыли правоохранители. Все причины и детали происшествия установят следователи.

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