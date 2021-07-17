В киевском озере мужчина запутался в 'подводной крапиве' и утонул. Фото и видео 18+

В Днепровском районе Киева на озере Радунка утонул мужчина. По предварительным данным, он запутался в водорослях и не смог выбраться.

Об этом сообщается на странице общественной организации "Автопатруль Майдан" в Facebook. Также там назвали фамилию погибшего – это Александр Ковалько 1976 или 1978 года рождения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что несколько мужчин выпивали возле озера, один из них пошел в воду.

"К сожалению, в этом озере возле берегов под водой так называемая "подводная крапива", в которой легко запутаться, что и стало фатальным для мужчины, который запутался, упал и утопился", – сказано в сообщении.

По данным общественной организации, люди на берегу никак не отреагировали, хотя видели, как мужчина тонул. Только один из очевидцев с другой стороны берега кинулся на помощь, но не успел спасти мужчину.

Погибший был родом из Шостки, а в Киев приехал отдохнуть с друзьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в одном из озер Беличанского леса, что в Святошинском районе Киева, утонул уроженец Волынской области.