На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП, среди погибших – дети. Фото

В воскресенье, 5 декабря, на оживленной трассе Киев–Чоп Житомирской области женщина, управляющая автомобилем марки Daewoo Lanos столкнулась с грузовиком DAF. В результате сильнейшего удара легковой автомобиль буквально смяло, а трое пассажиров, включая детей 11 и 5 лет, погибли на месте.

Об этом рассказал руководитель Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий у себя в Facebook. Во время ДТП погиб также супруг женщины, сама она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам патрульного, женщина выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра на скоростной трассе. К тому автомобиль двигался по скользкой от первых заморозков дороге на летней резине.

"У водителя и ее пассажиров не были пристегнуты ремни безопасности, в машине не было детских кресел. Даже при условии соблюдения всех правил подобные ДТП "лоб в лоб" приводят к гибели, но при отсутствии оных – шансы мизерные", – обозначил Белошицкий.

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Он также добавил, что от подобных трагедий может спасти наличие отбойников, разделяющих параллельные полосы на автобанах. Однако пока их нет на всех трассах Украины.

"Поэтому, совершая манёвр с выездом на встречную полосу, три раза убедитесь, действительно ли это безопасно и сможете ли вы завершить этот манёвр вовремя. Если есть сомнения хотя бы чуть-чуть — лучше не выезжайте за встречную. Сделайте это позже, когда будет безопасно, пусть опоздаете в пункт назначения на 10 минут. Но они же не стоят вашей жизни и жизней ваших детей", – настаивает правоохранитель.

Осторожно, фото 18+

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Ранее сообщалось, что под Киевом именно сотрудник правоохранительных органов стал виновником смертельного ДТП с двумя жертвами.