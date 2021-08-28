Находится в терминальной коме: врачи рассказали о состоянии ребенка, над которым поиздевались в Черкассах

В Черкассах 6-летний мальчик, которого госпитализировали с гематомой головного мозга, оторванными губами и погрызенными ушами, находится в терминальной коме. Его состояние – стабильно тяжелое.

Как рассказала врач-анестезиолог областной детской больницы, где сейчас находится мальчик, Светлана Федченко, деятельность его мозга очень низкая, дыхание происходит только с помощью аппарата, передает Суспільне.

"Ребенок подключен к аппаратам, кровообращение поддерживают медикаментами, организм не в состоянии поддержать давление", – рассказала врач.

Отметим, терминальное состояние – это конечные стадии жизни – преагония, агония и клиническая смерть. Во время терминальных состояний происходит распад функций сердечно-сосудистой системы, дыхания, центральной нервной системы, почек, печени, эндокринной системы, метаболизма.

Самой сложной травмой, от которой зависит жизнь ребенка, характеризуют черепно-мозговую травму. По словам врача, речь идет о сильном ушибе мозговой ткани, показанном во время компьютерной томографии. Есть также внутренняя и поверхностная гематомы, царапины, дефекты кожи, воспалительные процессы вокруг ушей и половых органов.

По словам директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игоря Фесуна, отсутствие части органов у ребенка – это травмы непонятно когда получены.

Он также рассказал, что сопровождала в больницу травмированного мальчика бабушка с внучкой, а мать ребенка с мужем якобы находятся на операции в Киеве. Бабушка приходит проведать внука, обычно вечером – после 17:00.

Также к ребенку наведывались представители родительского комитета класса. По словам классной руководительницы Юлии Головкиной, родители успехами ребенка интересовались ежедневно, спрашивали об оценках.

"Мальчик жизнерадостный, светлый, всегда улыбающийся, ладит со сверстниками. Читает лучше всех в классе, хорошо решает задачи. Творческий, общительный ребенок", – рассказала педагог.

Напомним: первым о случившемся написал депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома вблизи Детского парка. Там проживает пожилая пара, которому мальчик приходится приемным внуком (ребенка усыновил сын пенсионеров). Он попал в больницу с гематомой головного мозга, оторванными губами и частью полового органа, искусанными ушами, следами от тушения сигарет на теле. Характер повреждений свидетельствует о пытках, а пролежни – что малолетний несколько дней лежал без сознания.

Подробности жуткого инцидента с 6-летним мальчиком – читайте в материале OBOZREVATEL.

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