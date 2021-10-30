В Белой Церкви несовершеннолетний прыгнул с моста прямо на грузовик. Фото

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Расследования
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Несовершеннолетний парень в Белой Церкви Киевской области совершил самоубийство

В ночь на 30 октября, около 2:00, несовершеннолетний парень в Белой Церкви на Киевщине совершил самоубийство, прыгнув с моста. Он упал прямо на лобовое стекло грузовика MAN.

Об этом в Facebook сообщила полиция Киевской области. Отмечается, что после того, как было установлено, что это несовершеннолетний житель Узина, на место прибыли работники ювенальной превенции.

Несовершеннолетний упал с моста на грузовик
Самоубийца упал на лобовое стекло грузовика
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"Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического случая", – говорится в сообщении.

По факту начато расследование с пометкой "Самоубийство"
Правоохранители сообщили о самоубийстве в Белой Церкви

Напомним, 24 октября в Броварах Киевской области из окна балкона на девятом этаже многоэтажки выпала 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. По факту самоубийства возбуждено уголовное производство. Предсмертная записка не была обнаружена.

14 октября в Днепре 13-летняя школьница выпрыгнула из окна на шестом этаже многоквартирного дома. Девочка выжила, но получила немало серьезных травм. Накануне она поссорилась со своими родителями из-за плохих оценок, что и стало причиной трагедии. Позже появилась информация, что состояние девочки стабильное, но ей понадобится дорогостоящая операция.

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