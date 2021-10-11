В Запорожье 14-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажки: выяснились детали трагедии
В Запорожье 14-летняя школьница выбросилась из окна многоэтажки. Девочка выжила, но получила множество травм.
Инцидент произошел 11 октября около 4:00 на улице Новокузнецкой. Об этом пишет местный сайт "Голос Запорожья".
Как рассказала правоохранителям мать пострадавшей восьмиклассницы 2007 года рождения, ее дочь выбросилась из окна квартиры на четвертом этаже.
Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом таза, травму позвоночника, закрытый перелом обеих голеней, закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости.
Она находится в Запорожской областной больнице.
Полиция начала расследование по части 1 статьи 115 (с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
Причины происшествия и все подробности устанавливают правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Запорожье женщина напилась таблеток и выбросилась из окна квартиры на девятом этаже. От полученных травм она умерла еще до приезда врачей.