В Запорожье 14-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажки: выяснились детали трагедии

В Запорожье 14-летняя школьница выбросилась из окна многоэтажки. Девочка выжила, но получила множество травм.

Инцидент произошел 11 октября около 4:00 на улице Новокузнецкой. Об этом пишет местный сайт "Голос Запорожья".

Как рассказала правоохранителям мать пострадавшей восьмиклассницы 2007 года рождения, ее дочь выбросилась из окна квартиры на четвертом этаже.

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Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом таза, травму позвоночника, закрытый перелом обеих голеней, закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости.

Она находится в Запорожской областной больнице.

Полиция начала расследование по части 1 статьи 115 (с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Причины происшествия и все подробности устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Запорожье женщина напилась таблеток и выбросилась из окна квартиры на девятом этаже. От полученных травм она умерла еще до приезда врачей.