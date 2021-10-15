В Днепре 13-летняя школьница поссорилась с родителями из-за оценок и выпрыгнула из окна

В Днепре в четверг, 14 октября, 13-летняя школьница выпрыгнула из окна на шестом этаже многоквартирного дома. Девочка выжила, но получила множество серьезных травм.

Предварительно, причиной такого поступка стало то, что она поссорилась со своими родителями из-за плохих оценок, полученных накануне. Об этом сообщает местное издание "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники.

Около 14:25 пострадавшую школьницу доставили в реанимацию областной детской клинической больницы. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, ребер, под вопросом – перелом таза.

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Известно, что потерпевшая является ученицей седьмого класса школы №91 на жилмассиве Западный, ее зовут София. В Facebook появилась информация о том, что состояние девочки стабильное, но ей понадобится операция, на которую придется потратить немало денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с балкона на 10-м этаже жилого дома выпала 13-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.