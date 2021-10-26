Под Киевом 15-летняя девочка выпала из окна 9-го этажа и погибла на месте

В Броварах Киевской области 24 октября из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже одной из многоэтажек города, выпала 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Трагедия произошла около 2:30.

"В воскресенье, 24 октября в полицию поступило сообщение о том, что из окна балкона 9 этажа одной из многоэтажек в городе Бровары выпала девушка. Медики боролись за ее жизнь, но спасти ее, к сожалению, не удалось", – рассказали в полиции.

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Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, следствие устанавливает причины и обстоятельства трагедии. По факту самоубийства открыто уголовное производство. Предсмертной записки обнаружено не было.

Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 6 октября, из балкона на 10 этаже жилого дома, расположенного на улице Новгородской, 3 выпала 13-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 октября из окна инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9 выпала 60-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.