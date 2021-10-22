Устроившую стрельбу в Полтаве девушку отправили из СИЗО в психбольницу: появились подробности

19-летняя Таисия Петрова, которая в Полтаве стреляла в учителей школы из арбалета, по решению суда была отправлена в психиатрическую больницу. В медучреждение девушку перевели из следственного изолятора, где она находилась под стражей.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Согласно результатам экспертизы, Петрова в момент совершения преступления страдала хроническим психическим заболеванием, а именно шизофренией, параноидной, галлюцинаторно-параноидным синдромом с непрерывным течением.

Эксперты определили, что в момент стрельбы она не могла осознавать свои действия и руководить ими. К тому же в настоящее время болезнь не дает ей возможности отвечать за свои поступки. Петрову отправят в психбольницу с усиленным наблюдением.

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6 сентября в Полтаве 19-летняя Таисия Петрова устроила стрельбу из арбалета на территории школы №11, ранив двух учителей. Она оказалась экс-ученицей этого учебного заведения. Также в социальных сетях распространили фото задержанной полтавчанки. Очевидцы происшествия рассказали, что, возможно, девушка была в неадекватном состоянии.

По факту нанесения телесных повреждений было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УКУ. 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители 19-летней Таисии Петровой пришли поддержать ее в суд. Но общаться с прессой они наотрез отказались.

В квартире Петровых нашли череп со следами засохшей крови. Также был найден личный дневник, где девушка планировала убийства. А в ее смартфоне обнаружили снимки расчлененных животных.