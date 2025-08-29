Ушел из дома и не вернулся: на Львовщине нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня

В селе Замок Жовковского района Львовской области 28 августа исчез 18-летний парень. На следующий день его нашли мертвым в лесопосадке вблизи населенного пункта. Предварительная версия трагедии – самоубийство.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на полицию Львовщины, юноша ушел из дома без мобильного телефона и больше не вернулся. Родные обратились к правоохранителям, которые организовали поиски. На следующее утро тело обнаружили местные жители вместе с полицейскими.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство. Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагедии и проводит необходимые экспертизы. Точные причины смерти объявят после завершения следственных действий.

16 июля во Львове из окна многоэтажного дома выпал 19-летний юноша. Он погиб на месте до приезда медиков. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, одна из основных – самоубийство.

А 23 июня в Печерском районе Киева мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из оружия. Случай произошел на улице Предславинской. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

