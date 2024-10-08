Уникальный способ пересечь границу: сварщик сбежал в Венгрию через самостоятельно вырезанное отверстие в мосту. Фото

Уклонист-сварщик на Закарпатье придумал уникальный способ побега за границу. Один из ремонтников на КПП "Тиса" вырезал часть металлоконструкции во время работ на мосту, подготовив себе путь к отступлению.

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О ситуации рассказал в Telegram журналист Виталий Глагол. По его словам, событие произошло еще в сентябре 2024 года.

"Во время проведения работ по ремонту моста, кроме ремонтных работ, готовил себе путь к бегству из Украины. Мужчина, зная особенности конструкции моста, каждый раз вырезал себе часть металлоконструкции, которая в конечном итоге дала ему возможность бежать в Венгрию", – рассказал журналист.

Напомним, украинские правоохранители разоблачили масштабную международную схему, с помощью которой мужчин призывного возраста переправляли из Украины в страны Европейского Союза. Ее организатор координировал действия подельников, находясь в США. Свои "услуги" фигуранты оценивали в $10 тысяч за каждого человека. В общей сложности они вывезли таким образом 40 мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинец пытался бежать в Польшу, но заблудился и оказался на границе с Беларусью. Он почти сутки без еды и воды бродил по лесам, пока не наткнулся на украинских пограничников.

– В Киеве правоохранители задержали двух адвокатов, которые, по информации следствия, организовали для уклонистов фиктивное трудоустройство в госпредприятии, чтобы получить отсрочку. Стоимость "услуг" составила 11 тысяч долларов США.